Мальчик пропал в Казани.

Автор фото: соцсети

За помощью к жителям республики обратился поисковый отряд «ЛизаАлерт» Татарстана. Требуются добровольцы.

В Казани пропал 15-летний Михаил Нуриев. С 12 мая 2026 года местонахождение подростка неизвестно.

Его приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.

Был одет в синюю толстовку с желтым капюшоном, черные джинсы. На ногах – черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Михаиле, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что поддельные сайты детских лагерей для обмана людей создают мошенники. После того как жертва переводит деньги, преступник исчезает.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.