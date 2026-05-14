14 мая 01:27
Татарстанцев просят помочь в поисках пропавшего подростка

Мальчик пропал в Казани.

За помощью к жителям республики обратился поисковый отряд «ЛизаАлерт» Татарстана. Требуются добровольцы.  

В Казани пропал 15-летний Михаил Нуриев. С 12 мая 2026 года местонахождение подростка неизвестно.

Его приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.

Был одет в синюю толстовку с желтым капюшоном, черные джинсы. На ногах – черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Михаиле, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

