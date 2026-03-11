Происшествия
11 марта 11:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцу не успели дать «уголовку» за убитого лося

Прокуратура все равно добилась возмещения ущерба в 240 тысяч за незаконную охоту в республике.

Татарстанцу не успели дать «уголовку» за убитого лося

Автор фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В декабре 2021 года в Арском районе у деревни Починок-Пони 65-летний мужчина два раза выстрелил в лося, из-за чего животное скончалось. Сам охотник при этом проживает в Сабинском районе и не имеет разрешения на отстрел. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело, но за истечением сроков давности прекратили. Ущерб в 240 тысяч рублей браконьер так и не возместил, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ведомство обратилось в суд с требованием выплатить необходимую сумму Госкомитету Татарстана по биологическим ресурсам, после чего мужчину все же обязали возместить ущерб.

Ранее в Татарстане задержали двух браконьеров, охотившихся на косулю. Инцидент произошел в охотхозяйстве «Куйбышевское» Спасского района.

