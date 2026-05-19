Татарстанец хотел купить авто, но отдал мошеннику более 1,6 млн
Продавец отказался возвращать аванс.
Мужчина из Лениногорска нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобиля. Он написал продавцу и внес аванс в 1,66 миллиона рублей. Тогда от него потребовали заплатить еще 1,9 миллиона якобы за коммерческий сбор, но татарстанец отказался.
После этого продавец заявил, что не сможет провезти машину в Россию и продаст ее третьему лицу. При этом аванс покупателю возвращен не был. 38-летний потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что на жительницу Набережных Челнов мошенники оформили кредит, деньги вывели через СБП. О долге она узнала случайно, через письмо от банка.
