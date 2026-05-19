Происшествия
19 мая 02:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанец хотел купить авто, но отдал мошеннику более 1,6 млн

Продавец отказался возвращать аванс.

Татарстанец хотел купить авто, но отдал мошеннику более 1,6 млн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мужчина из Лениногорска нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобиля. Он написал продавцу и внес аванс в 1,66 миллиона рублей. Тогда от него потребовали заплатить еще 1,9 миллиона якобы за коммерческий сбор, но татарстанец отказался.

После этого продавец заявил, что не сможет провезти машину в Россию и продаст ее третьему лицу. При этом аванс покупателю возвращен не был. 38-летний потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что на жительницу Набережных Челнов мошенники оформили кредит, деньги вывели через СБП. О долге она узнала случайно, через письмо от банка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пользователям «Макса» будут приходить коды подтверждения и сообщения от компаний

Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.