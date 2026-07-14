Происшествия
14 июля 23:14
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанец заплатил вдвое больше, пытаясь дать взятку инспектору ГАИ

Водителя оштрафовали.

Татарстанец заплатил вдвое больше, пытаясь дать взятку инспектору ГАИ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Верхнеуслонского района и признал его виновным в покушении на мелкое взяточничество, сообщает прокуратура республики.  

Как было установлено в суде, 20 апреля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили в районе автомобиль, которым управлял мужчина. Поводом для остановки стало нарушение правил дорожного движения: водитель выехал на встречную полосу.  

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина попытался передать сотруднику полиции 5 тысяч рублей. Однако инспектор деньги не взял и сообщил о попытке дачи  взятки в полицию.  

Свою вину мужчина признал полностью. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее мы писали, что взятка размером с МРОТ погубила карьеру судебного эксперта из Казани. Некогда ведущий специалист отдела криминалистических экспертиз Андрей Нужин попал на скамью подсудимых после получения 20 тысяч рублей. Теперь 71-летнему пенсионеру грозит 12 лет колонии.

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