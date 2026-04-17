Автор фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Агрызе 54-летний житель выпивал вместе со знакомым, но мужчины начали ссориться, из-за чего обвиняемый взял нож и несколько раз ударил товарища в живот. Через несколько часов тот скончался в больнице, сообщает СУ СК по Татарстану.

Как оказалось, мужчину уже не раз судили по уголовным статьям. Сейчас он находится под стражей, а дело направили в суд.

Ранее в Оренбургской области преступник при задержании убил полицейского и ранил еще троих. Мужчина находится в федеральном розыске. Ему удалось скрыться.

Позднее машину подозреваемого нашли в районе поселка Белошапка. В регионе был объявлен план «Перехват», поиски злоумышленника продолжаются.

