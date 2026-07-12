Происшествия
12 июля 19:09
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«Вечерняя Казань»

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Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти матери

В память Малышева опубликовала ее завещание, составленное в 2015 году.

Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти матери

Автор фото: РИА Новости

Телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками тяжелой новостью — скончалась ее мать, Елена Морозова. Прощание с женщиной состоялось накануне, на нем присутствовала вся большая семья, рассказала Малышева на своей странице в Instagram*.

В память о матери телеведущая опубликовала ее завещание, составленное в декабре 2015 года. В своем обращении к детям, внукам и правнукам Елена Морозова говорила о самом важном — о ценности семейных уз. Она призывала родных жить в любви и согласии, неизменно поддерживать друг друга и беречь единство семьи.

Особую эмоциональную окраску посланию придают заключительные слова Морозовой: «Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром». Эти строки, по признанию Малышевой, стали для близких важным напутствием и опорой в трудный момент.

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