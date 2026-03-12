Также подсудимые должны будут выплатить компенсации семьям жертв.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Напавших на «Крокус Сити Холл» террористов суд Москвы приговорил к пожизненному заключению. Об этом сообщает Baza.

По делу о теракте проходило 19 подсудимых. Пожизненные сроки получили исполнители: Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Первые 17 лет они проведут в тюрьме, после чего отправятся в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил требование прокуратуры назначить штрафы по 990 тысяч рублей каждому из осужденных.

Напомним, теракт произошёл 22 марта 2024 года в Подмосковье. Четверо исполнителей открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. После нападения они пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Позже были выявлены их соучастники. Процесс проходил в закрытом режиме из-за угрозы безопасности участников.

Ранее сообщалось, что «Крокус Сити Холл» планируют открыть весной 2026 года. Реконструкция здания находится на стадии завершения.

