Происшествия
17 апреля 11:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Топ самых аварийных дорог Татарстана назвали в ГАИ

Трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск в Татарстане являются самыми аварийными, заявил на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

На региональных трассах Татарстана число погибших в ДТП увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом – с 18 до 36 человек.

Самигуллин поручил руководителям ОВД, на территории которых проходят эти дороги, усилить контроль нарядами ДПС за соблюдением участниками дорожного движения ПДД и внести изменения в расположение комплексов фото- и видеофиксации. Также нужно постоянно отрабатывать участки, где фиксируется рост аварийности.

По его словам, аварийность также снижают приборы фотофиксации, в республике их используется чуть меньше тысячи.

Ранее сообщалось, что Татарстан не попал в топ регионов по количеству ДТП с электросамокатами. На первых местах Краснодарский край и Москва.

