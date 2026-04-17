Трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск в Татарстане являются самыми аварийными, заявил на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

На региональных трассах Татарстана число погибших в ДТП увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом – с 18 до 36 человек.

Самигуллин поручил руководителям ОВД, на территории которых проходят эти дороги, усилить контроль нарядами ДПС за соблюдением участниками дорожного движения ПДД и внести изменения в расположение комплексов фото- и видеофиксации. Также нужно постоянно отрабатывать участки, где фиксируется рост аварийности.

По его словам, аварийность также снижают приборы фотофиксации, в республике их используется чуть меньше тысячи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.