По версии следствия, подсудимые «отмазали» пьяного водителя.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани продлил меру пресечения трем действующим сотрудникам республиканского ГИБДД, обвиняемых в получении взятки. Подсудимые Александр Григорьев, Ильшат Султанов и Владислав Школьников останутся под домашним арестом до 13 октября, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

С ходатайством о продлении меры пресечения к суду обратилась прокурор Камиля Саттарова — необходимость удовлетворить прошение представитель надзорного ведомства обосновала отсутствием оснований для смягчения ареста и тяжестью вмененного подсудимым преступления.

Отметим, что грозит сотрудникам ГИБДД от семи до 12 лет лишения свободы по статье «Получение взятки должностным лицом в значительном размере» (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые получили 100 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности пьяного водителя «Порше».

Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на избрании обвиняемым запрета определенных действий. Адвокат Григорьева Вадим Максимов приобщил к делу характеризующие материалы, доказывающие, что подсудимый помогает бойцам СВО. Кроме того, его отец имеет инвалидность, а матери требуется медицинский уход.

— Я прошу изменить мне меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, потому что в настоящее время я не трудоустроен и не имею дохода. И, если, ваша честь, вы измените меру пресечения, я смогу трудоустроиться. <...> Мне нужно зарабатывать деньги, обеспечивать семью, у меня двое малолетних детей, сейчас весь груз содержания нашей семьи лежит на плечах моей супруги, — заявил в процессе Григорьев.

Другие подсудимые также настаивали на смягчении меры пресечения.

Ранее сообщалось, что по делу о получении взяток «тыловиками» МВД Татарстана допросили основного свидетеля обвинения Фаата Нагуманова. Мужчина подтвердил свои показания на следствии, из которых следует, что он вел учет «откатов» для подсудимых.

