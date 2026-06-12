Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамске три человека получили ранения после того, как украинский беспилотник врезался в жилую 12-этажку. По словам местных жителей, звуки пролёта дронов были слышны с пяти утра. Один из них ударил в верхние этажи дома, после чего начался пожар, а обломки посыпались во двор и повредили припаркованные машины.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Жителей дома эвакуировали, для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов. На фоне атаки аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов.

Ранее мы писали, что прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Татарстане. Параллельно Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию в аэропортах.

Также сообщалось, что в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия из-за угрозы атаки дронов. Мэр Радмир Беляев призвал жителей доверять только официальным источникам.

Кроме того, говорилось, что открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА. Звонки принимаются до 22:00, круглосуточно работает номер в Казани.

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