Трое человек погибли при ударе беспилотников ВСУ по Симферополю
Было сбито больше 20 дронов, есть пострадавшие.
Ночью украинские беспилотники атаковали Крым. В Симферополе дроны ударили по нежилым объектам. По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро пострадали. Власти Крыма пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Одновременно с этим Севастополь продолжает отбивать воздушную атаку. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили больше 20 беспилотников над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом. На Северной стороне обломки одного из дронов упали прямо на территорию садового товарищества. В селе Фруктовое повреждён фасад частного дома.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли при ударе дрона по автобусу «Москва — Симферополь». Ещё 11 пассажиров пострадали.
Также мы писали, что сотрудникам Центробанка и инкассаторам разрешили сбивать дроны. Решение приняли на фоне роста числа проводимых диверсионных и террористических актов.
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