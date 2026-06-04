Происшествия
4 июня 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Трое человек погибли при ударе беспилотников ВСУ по Симферополю

Было сбито больше 20 дронов, есть пострадавшие.

Трое человек погибли при ударе беспилотников ВСУ по Симферополю

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью украинские беспилотники атаковали Крым. В Симферополе дроны ударили по нежилым объектам. По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро пострадали. Власти Крыма пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Одновременно с этим Севастополь продолжает отбивать воздушную атаку. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили больше 20 беспилотников над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом. На Северной стороне обломки одного из дронов упали прямо на территорию садового товарищества. В селе Фруктовое повреждён фасад частного дома.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при ударе дрона по автобусу «Москва — Симферополь». Ещё 11 пассажиров пострадали.

Также мы писали, что сотрудникам Центробанка и инкассаторам разрешили сбивать дроны. Решение приняли на фоне роста числа проводимых диверсионных и террористических актов.

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