У берегов ОАЭ неопознанный снаряд попал в танкер
Экипаж не пострадал.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером у восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов. По данным ведомства, снаряд попал в судно в 23 морских милях (около 42,5 километра) к востоку от порта Эль-Фуджейра.
Танкер стоял на якоре, когда произошло попадание неопознанного снаряда. В результате судно получило незначительные структурные повреждения. Экипаж не пострадал, утечки топлива и угрозы для окружающей среды не зафиксировано.
Власти начали расследование инцидента.
Ранее мы писали, что заминированные катера атаковали три танкера у берегов Ирака, пострадали люди. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.
