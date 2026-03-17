Автор фото: Global Look Press

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером у восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов. По данным ведомства, снаряд попал в судно в 23 морских милях (около 42,5 километра) к востоку от порта Эль-Фуджейра.

Танкер стоял на якоре, когда произошло попадание неопознанного снаряда. В результате судно получило незначительные структурные повреждения. Экипаж не пострадал, утечки топлива и угрозы для окружающей среды не зафиксировано.

Власти начали расследование инцидента.

