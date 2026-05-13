У экс-замминистра обороны Цаликова хотят отобрать имущество на 5,5 млрд рублей
Сумма многократно превышает доход бывшего замглавы ведомства и могла быть получена незаконно, считают правоохранители.
Генпрокуратура в своем иске к Руслану Цаликову, бывшему первому заместителю министра обороны, настаивает на изъятии имущества на 5,5 миллиарда рублей. Речь идет также о собственности, принадлежащей его родственникам, сообщает «Ъ».
Сумма в разы превышает доход самого Цаликова и, вероятно, была получена незаконно. В собственности арестованного и его близких находятся жилые дома и коммерческие объекты, участки, здания в Московской области и Северной Осетии.
Также в иске указано, что три миллиарда от общей суммы хранятся в банке ПСБ у ООО «Сандора». Еще 391,7 миллиона рублей стоит швейное оборудование, принадлежащее компании. Однако свою причастности к фирме Цаликов отрицает.
Помимо родственников, в иске указано имя Влады Марковской — это мать бывшего пресс-секретаря экс-главы Минобороны Сергея Шойгу. На нее Цаликов оформил три дома общей стоимостью 73,2 миллиона, квартиру премиум-класса в ЖК «Река» площадью 93,8 «квадрата» и два машино-места почти по три миллиона каждое.
Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда Москвы Цаликов будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 29 суток. Он был задержан по уголовному делу о создании преступного сообщества, члены которого в 2017—2024 годах похищали средства и «отмывали» их.
In отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.