13 мая 13:37
У экс-замминистра обороны Цаликова хотят отобрать имущество на 5,5 млрд рублей

Сумма многократно превышает доход бывшего замглавы ведомства и могла быть получена незаконно, считают правоохранители.

Автор фото: POOL / РИА Новости

Генпрокуратура в своем иске к Руслану Цаликову, бывшему первому заместителю министра обороны, настаивает на изъятии имущества на 5,5 миллиарда рублей. Речь идет также о собственности, принадлежащей его родственникам, сообщает «Ъ».

Сумма в разы превышает доход самого Цаликова и, вероятно, была получена незаконно. В собственности арестованного и его близких находятся жилые дома и коммерческие объекты, участки, здания в Московской области и Северной Осетии.

Также в иске указано, что три миллиарда от общей суммы хранятся в банке ПСБ у ООО «Сандора». Еще 391,7 миллиона рублей стоит швейное оборудование, принадлежащее компании. Однако свою причастности к фирме Цаликов отрицает.

Помимо родственников, в иске указано имя Влады Марковской — это мать бывшего пресс-секретаря экс-главы Минобороны Сергея Шойгу. На нее Цаликов оформил три дома общей стоимостью 73,2 миллиона, квартиру премиум-класса в ЖК «Река» площадью 93,8 «квадрата» и два машино-места почти по три миллиона каждое.

Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда Москвы Цаликов будет находиться под домашним арестом 1 месяц и 29 суток. Он был задержан по уголовному делу о создании преступного сообщества, члены которого в 2017—2024 годах похищали средства и «отмывали» их.

