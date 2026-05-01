У экс-замминистра обороны Цаликова изымут имущество на 7 млрд рублей
Чиновник не смог объяснить, откуда у его семьи богатства на такую сумму.
В Никулинский райсуд Москвы подан антикоррупционный иск к экс-первому замминистра обороны России Руслану Цаликову и его доверенным лицам. В нем требуют изъять имущество на семь миллиардов рублей.
Цаликов так и не смог объяснить, откуда у его родных и доверенных лиц богатства на такую сумму, пишет Baza.
В доход государства намерены обратить активы, которые оформлены на аффилированных лиц и компании. Это касается земельных участков и недвижимости в Подмосковье и Северной Осетии, а также транспорт премиум-класса и деньги.
Напомним, Цаликов задержан по делу о создании ОПГ. Следствие считает, что Цаликов создал преступное сообщество, члены которого в 2017—2024 годах совершили хищения денег, а также легализовали их. Помимо этого, их подозревают во взяточничестве. Его отправили под домашний арест.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
