Происшествия
1 мая 11:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

У экс-замминистра обороны Цаликова изымут имущество на 7 млрд рублей

Чиновник не смог объяснить, откуда у его семьи богатства на такую сумму.

Автор фото: РИА Новости

В Никулинский райсуд Москвы подан антикоррупционный иск к экс-первому замминистра обороны России Руслану Цаликову и его доверенным лицам. В нем требуют изъять имущество на семь миллиардов рублей.

Цаликов так и не смог объяснить, откуда у его родных и доверенных лиц богатства на такую сумму, пишет Baza.

В доход государства намерены обратить активы, которые оформлены на аффилированных лиц и компании. Это касается земельных участков и недвижимости в Подмосковье и Северной Осетии, а также транспорт премиум-класса и деньги.

Напомним, Цаликов задержан по делу о создании ОПГ. Следствие считает, что Цаликов создал преступное сообщество, члены которого в 2017—2024 годах совершили хищения денег, а также легализовали их. Помимо этого, их подозревают во взяточничестве. Его отправили под домашний арест.

