У пенсионерки из Бугульмы мошенники похитили около 800 тысяч рублей
Сначала женщине позвонили из Пенсионного фонда и попросили назвать «номер очереди».
Мошенники обманули 75-летнюю женщину из Бугульмы. Ей позвонил неизвестный, сообщил, что нужно явиться в Пенсионный фонд, и попросил назвать номер электронной очереди. Затем с пенсионеркой связались якобы из управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом по Татарстану и объяснили, что ранее с ней связывались аферисты, которые собираются от ее имени перевести крупную сумму средств за границу.
Затем женщине предложили заполнить различные документы и заявления, после чего с ней связались «сотрудники службы экономической безопасности». Они убедили потерпевшую сообщить сведения о накоплениях. Оказалось, что пенсионерка хранит наличные и у нее есть вклад в банке. Злоумышленники заявили, что все сбережения под угрозой, их срочно нужно снять с банковского счета.
После этого с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Во время видеозвонка он продемонстрировал удостоверение и убедил ее, что для сохранности денег необходимо передать их на ответственное хранение. В итоге потерпевшая передала неизвестному мужчине, назвавшему заранее оговоренное кодовое слово, 788 450 рублей. Ей даже выдали подтверждение получения денег - документ, который впоследствии оказался не имеющим юридической силы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что нижнекамец поверил истории мошенников про прибавку к пенсии и лишился 1,2 миллиона рублей. Сотрудники банка пытались отговорить мужчину от снятия крупной суммы.
