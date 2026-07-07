У предпринимательницы в Казани изъяли 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет
Женщина возила их через транспортные компании.
Татарстанские таможенники раскрыли крупную схему нелегальной торговли сигаретами. Как выяснилось, 32-летняя индивидуальная предпринимательница организовала доставку в Казань табачных изделий без обязательной маркировки и с поддельными кодами идентификации. Товар она переправляла через различные транспортные компании.
В ходе проверки изъяли 16 500 пачек на общую сумму больше 2,5 миллиона рублей. Экспертиза подтвердила: маркировка фальшивая, а представитель правообладателя признал продукцию контрафактной.
Сейчас в действиях бизнес-леди и её неустановленных подельников усматриваются признаки уголовного преступления по статье о незаконном обороте немаркированных товаров. Таможня готовит материалы для передачи в МВД по Татарстану, где примут процессуальное решение. Дело грозит серьёзными последствиями.
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