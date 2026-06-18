Происшествия
18 июня 09:25
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«Вечерняя Казань»

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У самолёта Smartavia после взлёта из Сочи отказал двигатель

Экипаж подал сигнал бедствия, выработал топливо.

У самолёта Smartavia после взлёта из Сочи отказал двигатель

Автор фото: соцсети

ЧП в небе над Чёрным морем обошлось без последствий. Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia вылетел из Сочи в Архангельск, но почти сразу после взлёта экипаж зафиксировал срабатывание аварийной индикации одного из двигателей. Пилоты доложили об отказе и подали сигнал бедствия.

Командир принял решение возвращаться. Чтобы безопасно приземлиться, самолёту нужно было сжечь лишнее топливо, поэтому он какое-то время находился в зоне ожидания. Затем борт спокойно зашёл на посадку, приземлился в Сочи и самостоятельно зарулил на стоянку. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

В Smartavia пояснили, что посадка прошла штатно. Самолёт осмотрят технические специалисты, а пассажиров отправят в Архангельск на резервном борту.

Ранее мы писали, что челнинцу вернули деньги за билеты на перенесенный авиарейс. Полет отменили из-за плохой погоды.

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