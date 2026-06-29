У пациентки только ожоги.

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В Больнице скорой медицинской помощи имени Акчурина находится 50-летняя жительница, пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах. Ее госпитализировали с ожогами, других травм не было, сообщили «Вечерней Казани» в Минздраве Татарстана.

«Состояние тяжелое, стабильное. Отрицательной динамики на настоящий момент нет», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, газ взорвался после того, как эта женщина поставила чайник на плиту и пошла в спальню. В квартире сложились перегородки, рамы и выбило окна. Также на месте загорелись вещи и мебель, огонь оперативно потушили прибывшие пожарные. Прокуратура проводит проверку. Жителям уже разрешили вернуться в дом.

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