8 апреля 21:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом

Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На скамье подсудимых в Татарстане вскоре окажется 50-летний иностранный гражданин, которого обвиняют в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью, и покушении на убийство малолетнего сына, сообщает СУ СК России по РТ.  

Трагедия произошла 24 мая 2025 года. В одной из квартир дома по улице 2-й Старо-Аракчинской в Казани мужчина из-за неприязни нанес своему малолетнему сыну удар ножом в голову. Затем этим же ножом он несколько ударил свою супругу в шею, грудь и руки. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.  

Думая, что супруга и сын мертвы, мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан. На помощь ребенку вовремя пришли медики, и он остался жив.  

Все это время иностранец находился под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Ранее мы писали, что скончалась учительница, на которую напал подросток у школы в Пермском крае. Женщина после нападения находилась в очень тяжелом состоянии.

