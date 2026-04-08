Убивший в Казани супругу и ранивший сына иностранец предстанет перед судом
Трагедия произошла в мае прошлого года на улице 2-й Старо-Аракчинской.
На скамье подсудимых в Татарстане вскоре окажется 50-летний иностранный гражданин, которого обвиняют в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью, и покушении на убийство малолетнего сына, сообщает СУ СК России по РТ.
Трагедия произошла 24 мая 2025 года. В одной из квартир дома по улице 2-й Старо-Аракчинской в Казани мужчина из-за неприязни нанес своему малолетнему сыну удар ножом в голову. Затем этим же ножом он несколько ударил свою супругу в шею, грудь и руки. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.
Думая, что супруга и сын мертвы, мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан. На помощь ребенку вовремя пришли медики, и он остался жив.
Все это время иностранец находился под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
