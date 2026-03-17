Женщина искала подработку, а нашла «инвестиционную платформу». Аферисты даже платили ей дивиденды, чтобы развести на крупную сумму.

Учительница из Бугульмы, находясь в декретном отпуске, решила найти дополнительный заработок. В интернете она наткнулась на объявление о работе — нужно было заполнять таблицы и исправлять данные. Перешла по ссылке, начала переписку в мессенджере, и тут завертелось.

Неизвестные быстро переключили ее с табличек на «инвестиции». Объяснили: будете вкладывать — будете зарабатывать больше. Для убедительности даже переводили 35-летней женщине небольшие дивиденды. Мол, всё честно, доход реальный.

Декретница поверила и начала переводить деньги — на банковские счета, на номера телефонов. Суммы росли, в ход пошли кредитки и заемные средства. В итоге за февраль-март она перечислила аферистам 490 тысяч рублей.

Когда доступ к «инвестиционной платформе» заблокировали, женщина поняла, что ее развели, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

МВД по Татарстану напоминает: не переводите деньги незнакомцам, не ведитесь на обещания быстрого заработка и не переходите по сомнительным ссылкам. Если сомневаетесь — звоните в полицию.

Ранее мы писали, что курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан. Парня взяли очень быстро.

