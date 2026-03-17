Происшествия
17 марта 09:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Учительница в декрете из Бугульмы отдала 490 тысяч рублей лжеинвесторам

Женщина искала подработку, а нашла «инвестиционную платформу». Аферисты даже платили ей дивиденды, чтобы развести на крупную сумму.

Учительница в декрете из Бугульмы отдала 490 тысяч рублей лжеинвесторам

Автор фото: РИА Новости

Учительница из Бугульмы, находясь в декретном отпуске, решила найти дополнительный заработок. В интернете она наткнулась на объявление о работе — нужно было заполнять таблицы и исправлять данные. Перешла по ссылке, начала переписку в мессенджере, и тут завертелось.

Неизвестные быстро переключили ее с табличек на «инвестиции». Объяснили: будете вкладывать — будете зарабатывать больше. Для убедительности даже переводили 35-летней женщине небольшие дивиденды. Мол, всё честно, доход реальный.

Декретница поверила и начала переводить деньги — на банковские счета, на номера телефонов. Суммы росли, в ход пошли кредитки и заемные средства. В итоге за февраль-март она перечислила аферистам 490 тысяч рублей.

Когда доступ к «инвестиционной платформе» заблокировали, женщина поняла, что ее развели, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

МВД по Татарстану напоминает: не переводите деньги незнакомцам, не ведитесь на обещания быстрого заработка и не переходите по сомнительным ссылкам. Если сомневаетесь — звоните в полицию.

Ранее мы писали, что курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан. Парня взяли очень быстро.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
