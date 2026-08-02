Происшествия
2 августа 19:20
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«Вечерняя Казань»

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Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю в Удмуртии погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Известно, что три мирных жителя скончались, два человека сейчас в больнице. Среди раненых есть несовершеннолетняя девочка. Инцидент произошел на севере республики. Силы ПВО уничтожили два беспилотника, но, по словам врио главы региона Ольги Абрамовой, погибшие не являлись военной целью.

Пострадавшую девочку готовят к экстренной эвакуации. Ее доставят санавиацией в Ижевск после стабилизации показателей. На месте происшествия работают оперативные и спасательные службы.

Ранее мы писали о том, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали склады маркетплейсов в Татарстане. Над объектами, где хранятся товары OZON и Wildberries, были сбиты несколько дронов. В результате нападения никто не пострадал.

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