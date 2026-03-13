Происшествия
13 марта 11:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Умер актер, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника»

В последние месяцы Василий Скромный лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования.

Умер актер, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника»

Автор фото: скриншот видео

Скончался актер Василий Скромный, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». Перед смертью он страдал от онкологического заболевания, сообщает РБК.

В последние месяцы актер лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования. Состояние ухудшили проблемы с сердцем, возникшие на фоне терапии. Ему был 61 год.

После съемок в «Приключениях Электроника» Василий Скромный снялся еще в шести картинах, включая фильмы «Школа», «Третье измерение» и «Комбат». Затем он решил стать моряком и работал боцманом дальнего плавания на торговых судах Украины.

Ранее сообщалось, что умер Роберт Дюваль — звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня». Легендарному актеру было 95 лет.

