Умер актер, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника»
В последние месяцы Василий Скромный лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования.
Скончался актер Василий Скромный, сыгравший хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». Перед смертью он страдал от онкологического заболевания, сообщает РБК.
В последние месяцы актер лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования. Состояние ухудшили проблемы с сердцем, возникшие на фоне терапии. Ему был 61 год.
После съемок в «Приключениях Электроника» Василий Скромный снялся еще в шести картинах, включая фильмы «Школа», «Третье измерение» и «Комбат». Затем он решил стать моряком и работал боцманом дальнего плавания на торговых судах Украины.
Ранее сообщалось, что умер Роберт Дюваль — звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня». Легендарному актеру было 95 лет.
