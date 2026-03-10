Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Скончался сооснователь и звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов. Об этом сообщил бывший главный редактор станции Алексей Венедиктов* (включён в реестр иностранных агентов Минюста России) в Telegram-канале.
«Без него радио было бы немо», — написал он.
Радиостанцию, по его словам, создали четыре Сергея: Сергей Корзун — главный редактор, Сергей Бунтман — его заместитель, Сергей Фонтон — директор службы информации и Сергей Игнатов — звукорежиссер.
Бывшие журналисты радиостанции пишут, что последние три года Сергей боролся с онкологией, при этом работал до последней возможности. У него несколько лет назад также умер единственный сын.
Ранее говорилось, что скончался экс-ведущий программы «Утренняя звезда» Юрий Николаев. Актеру было 76 лет.
* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.
