Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Скончался сооснователь и звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов. Об этом сообщил бывший главный редактор станции Алексей Венедиктов* (включён в реестр иностранных агентов Минюста России) в Telegram-канале.

«Без него радио было бы немо», — написал он.

Радиостанцию, по его словам, создали четыре Сергея: Сергей Корзун — главный редактор, Сергей Бунтман — его заместитель, Сергей Фонтон — директор службы информации и Сергей Игнатов — звукорежиссер.

Бывшие журналисты радиостанции пишут, что последние три года Сергей боролся с онкологией, при этом работал до последней возможности. У него несколько лет назад также умер единственный сын.

Ранее говорилось, что скончался экс-ведущий программы «Утренняя звезда» Юрий Николаев. Актеру было 76 лет.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.