Организаторы знали об опасности, но не отменили коммерческий сплав.

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В Свердловской области ураган накрыл палаточный лагерь туристов прямо во время сплава по реке Чусовой. Сильный ветер повалил деревья, под которыми оказались две женщины. Одна погибла на месте, вторая сломала голень.

Поездка была коммерческой, и после трагедии участники заявили, что организаторы знали о рисках: вода стояла высоко, стоянки были неподготовленными, но сплав всё равно не отменили. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что мужчину с телом его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса. Пострадавшего доставили в посёлок Терскол.

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