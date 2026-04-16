Уральского поставщика металлоконструкций Нижнекамскнефтехима признали банкротом
СИБУР подал в суд заявление о несостоятельности из-за долга в 29 миллионов рублей.
Екатеринбургскую компанию «Гермес», поставлявшую на завод «Нижнекамскнефтехим» металлоконструкции, решением Арбитражного суда Свердловской области признали банкротом. Поставщик задолжал СИБУРу 29 миллионов рублей.
В итоге компания не смогла предоставить суду доказательства платежеспособности. Процедура конкурсного банкротства продлится полгода — до 13 октября.
Напомним, что режим ЧС, введенный после взрыва на Нижнекамскнефтехиме, отменили только 14 апреля. Сама трагедия произошла 31 марта.
Ранее сообщалось, что в столице республики продолжается строительство крупнейшего в стране производства катализаторов для полиолефинов. Работы уже наполовину завершены. Благодаря новому проекту в Татарстане появится 400 высококвалифицированных рабочих мест.
