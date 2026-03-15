Происшествия
15 марта 19:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ушел из жизни актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро

Артисту было 88 лет.

Ушел из жизни актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро

Автор фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В возрасте 88 лет скончался известный актер эпизодических ролей в культовых советских фильмах Николай Гаро. Об этом сообщили в телеграм-канале музея Эльдара Рязанова.

Николай Гаро известен по ролям в «Кавказкой пленнице», «Кин-дза-дза!». Он также снимался в фильмах «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый». Последняя его работа, где он также выступил как продюсер, мини-сериал 2012 года «Белый человек».

Ранее сообщалось о смерти актера, сыгравшего хулигана Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». В последние месяцы Василий Скромный лечил рак, проходил курсы химиотерапии и обследования.

