Ушел из жизни первый зампред правления ТПП Татарстана Артур Николаев
Чиновник скончался в возрасте 58 лет.
Скончался первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. Информацию о месте и времени прощания опубликуют позже, уточнили в ТПП республики.
Николаев начал трудовую деятельность в вузе, работал с 1991 по 1995 год старшим лаборантом кафедры физиологии растений. Затем занимался оценкой имущества и был экспертом научно-производственного центра «ТРИНТАВР». В ТПП перешел в 2000 году — на должность начальника организационного отдела. В 2006 году его назначили зампредправления палаты, а в 2012 году он возглавил Европейский информационный консультационный центр Татарстана.
А с апреля 2015 года Артур Николаев стал первым зампредправления ТПП РТ и руководителем Департамента развития и поддержки предпринимательства палаты. В числе его наград: медаль «В память 1000-летия Казани», благодарности раиса Татарстана, а также медаль республики «За доблестный труд».
Ранее певица МакSим сообщила о смерти своего отца. Мужчина скончался из-за рака четвертой стадии, с которым он сражался 14 лет. Медики говорили лишь о годе жизни с таким диагнозом, однако «отец доказал, что прогноз - это не всегда приговор».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?