Чиновник скончался в возрасте 58 лет.

Автор фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана

Скончался первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. Информацию о месте и времени прощания опубликуют позже, уточнили в ТПП республики.

Николаев начал трудовую деятельность в вузе, работал с 1991 по 1995 год старшим лаборантом кафедры физиологии растений. Затем занимался оценкой имущества и был экспертом научно-производственного центра «ТРИНТАВР». В ТПП перешел в 2000 году — на должность начальника организационного отдела. В 2006 году его назначили зампредправления палаты, а в 2012 году он возглавил Европейский информационный консультационный центр Татарстана.

А с апреля 2015 года Артур Николаев стал первым зампредправления ТПП РТ и руководителем Департамента развития и поддержки предпринимательства палаты. В числе его наград: медаль «В память 1000-летия Казани», благодарности раиса Татарстана, а также медаль республики «За доблестный труд».

Ранее певица МакSим сообщила о смерти своего отца. Мужчина скончался из-за рака четвертой стадии, с которым он сражался 14 лет. Медики говорили лишь о годе жизни с таким диагнозом, однако «отец доказал, что прогноз - это не всегда приговор».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.