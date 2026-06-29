У пострадавших подозревают сальмонеллез.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С подозрением на сальмонеллез в Астрахани из-за готовых рыбных котлет госпитализированы уже 30 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

В больницы пострадавшие начали обращаться с 24 июня. Они, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Роспотребнадзор выяснил, что на производстве отсутствовала поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки.

Напомним, что погибла одна женщина. Прокуратура контролирует ход расследования дела.

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