Уже 30 человек госпитализированы в Астрахани из-за готовых рыбных котлет
У пострадавших подозревают сальмонеллез.
С подозрением на сальмонеллез в Астрахани из-за готовых рыбных котлет госпитализированы уже 30 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
В больницы пострадавшие начали обращаться с 24 июня. Они, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Роспотребнадзор выяснил, что на производстве отсутствовала поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки.
Напомним, что погибла одна женщина. Прокуратура контролирует ход расследования дела.
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