У преступников обнаружили самодельную взрывчатку и зажигательные устройства, которые они планировали использовать против российских военных и волонтеров, помогающих бойцам СВО.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее под стражу взяли трех пособников специальных служб Киева, готовивших теракты против военнослужащих и волонтерской организации, помогавшей участнику СВО. Они также планировали причинить ущерб транспортной инфраструктуре и топливно-энергетическим объектам, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.



У преступников обнаружили самодельную взрывчатку на основе пластичного вещества иностранного происхождения и кустарные зажигательные устройства. В телефонах сотрудники ФСБ нашли переписку с украинскими кураторами. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатки, решается вопрос об обвинении в госизмене.



Ранее спецслужбы взяли под стражу предполагаемого пособника террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Он снабжал беглых преступников поддельными паспортами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.