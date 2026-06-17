В 3 регионах России задержали пособников спецслужб Украины, готовивших теракты
У преступников обнаружили самодельную взрывчатку и зажигательные устройства, которые они планировали использовать против российских военных и волонтеров, помогающих бойцам СВО.
В Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее под стражу взяли трех пособников специальных служб Киева, готовивших теракты против военнослужащих и волонтерской организации, помогавшей участнику СВО. Они также планировали причинить ущерб транспортной инфраструктуре и топливно-энергетическим объектам, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
У преступников обнаружили самодельную взрывчатку на основе пластичного вещества иностранного происхождения и кустарные зажигательные устройства. В телефонах сотрудники ФСБ нашли переписку с украинскими кураторами. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатки, решается вопрос об обвинении в госизмене.
Ранее спецслужбы взяли под стражу предполагаемого пособника террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Он снабжал беглых преступников поддельными паспортами.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Ограничения действуют до 20 июня.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.