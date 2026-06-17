Происшествия
17 июня 10:19
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«Вечерняя Казань»

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В 3 регионах России задержали пособников спецслужб Украины, готовивших теракты

У преступников обнаружили самодельную взрывчатку и зажигательные устройства, которые они планировали использовать против российских военных и волонтеров, помогающих бойцам СВО.

В 3 регионах России задержали пособников спецслужб Украины, готовивших теракты

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее под стражу взяли трех пособников специальных служб Киева, готовивших теракты против военнослужащих и волонтерской организации, помогавшей участнику СВО. Они также планировали причинить ущерб транспортной инфраструктуре и топливно-энергетическим объектам, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

У преступников обнаружили самодельную взрывчатку на основе пластичного вещества иностранного происхождения и кустарные зажигательные устройства. В телефонах сотрудники ФСБ нашли переписку с украинскими кураторами. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатки, решается вопрос об обвинении в госизмене.

Ранее спецслужбы взяли под стражу предполагаемого пособника террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Он снабжал беглых преступников поддельными паспортами.

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