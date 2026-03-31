Происшествия
31 марта 17:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В администрации Нижнекамска опровергли фейки о заражении воды из-за взрыва

В сети распространяются слухи о некой утечке газа на заводе «Нижнекамскнефтехим», где произошел пожар.

В администрации Нижнекамска опровергли фейки о заражении воды из-за взрыва

Автор фото: соцсети

Жителей Нижнекамска просят не доверять фейкам о происшествии на предприятии «Нижнекамскнефтехим». В интернете публикуют ложную информацию о некой утечке газа, из-за которой была поражена станция очистки воды. Пресс-секретарь администрации района Яна Комарова-Енькова опровергла эти данные и призвала нижнекамцев проверять все слухи в официальных источниках.

«Станция очистки воды работает в штатном режиме. Питьевая вода подаётся в город и на промышленные предприятия согласно установленному графику, качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН», — сообщили директор станции очистки воды Александра Гнеденкова.

В ложном сообщении говорится, что возможен второй взрыв, а жителям следует «закрыть окна и набрать воду для питья, в течение суток не пить из крана».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после пожара на Нижнекамскнефтехиме изучает состояние воздуха. Проводится отбор проб на содержание загрязняющих веществ рядом с жилыми домами.

«Вечерняя Казань» также написала о всех подробностях происшествия. Известно о 64 пострадавших и двух погибших в результате взрыва на заводе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.