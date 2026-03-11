В Брянске число пострадавших от ударов ВСУ достигло 42 человек
Объявлен траур.
Количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск возросло до 42 человек. Погибли шестеро, госпитализированы 29. Среди госпитализированных есть несовершеннолетний, его состояние стабильное. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Спасатели потушили возгорание, возникшее в результате ракетного удара. Сейчас на месте работают следователи регионального СУ СК России, проводят осмотр. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения.
В области 11 марта объявили днем траура по погибшим. Напомним, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Брянску вечером 10 марта.
Александр Богомаз назвал ракетный удар по городу терактом, уточнив, что ВСУ атаковали мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу. Местные жители сообщили о семи мощных взрывах.
