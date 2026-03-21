Проводится проверка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Бугульме произошел очередной случай отравления газом. Пострадали три человека, среди них двое детей, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Происшествие случилось вечером в доме №51 по улице Красноармейской. Все трое пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, тяга в системе вентиляции есть. Причиной происшествия стало, видимо, одновременное использование газового водонагревателя и вытяжки.

Жилинспекция Татарстана проводит проверку, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в Бугульме двое жителей отравились угарным газом. При закрытых окнах была обратная тяга в дымоходе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.