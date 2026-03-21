В Бугульме три человека, в том числе двое детей, отравились газом
Проводится проверка.
В Бугульме произошел очередной случай отравления газом. Пострадали три человека, среди них двое детей, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.
Происшествие случилось вечером в доме №51 по улице Красноармейской. Все трое пострадавших госпитализированы.
По предварительным данным, тяга в системе вентиляции есть. Причиной происшествия стало, видимо, одновременное использование газового водонагревателя и вытяжки.
Жилинспекция Татарстана проводит проверку, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали, что в Бугульме двое жителей отравились угарным газом. При закрытых окнах была обратная тяга в дымоходе.
