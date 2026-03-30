В Бугульме в халяль-кафе подавали салат с кишечной палочкой
Работа заведения на время приостановлена, а с кухни изъяли 14 килограмм опасных продуктов.
В Бугульме на улице Ленина, 39 на 15 дней закрыли кафе «Дружба Халяль». Роспотребнадзор выявил в салатах, которые предлагали в заведении, бактерии группы кишечной палочки и ряд других грубых нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в «Дружбе Халяль» была нарушена поточность технологических процессов, посуду и другую утварь мыли не по правилам, лабораторные проверки не проводились. Более того, в кафе даже не было дезинфицирующего средства, блюда готовились из еды без маркировки. Те самые злополучные салаты хранились при неправильной температуре. В итоге во время проверки с кухни изъяли четыре партии продуктов весом 14 килограмм.
Само наличие палочки в салатах и на предметах говорит о том, что были нарушены правила личной гигиены поваров, мытья посуды и дезинфекции.
Ранее Роспотребнадзор закрыл табачный магазин рядом с детским садом в Чистополе. Точка находилась всего в 54,4 метра от дошкольного учреждения.
