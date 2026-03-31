В Челнах сгорел крупный ангар с мусором: площадь пожара — 600 «квадратов»
Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
В Набережных Челнах вечером загорелся металлический ангар на Автосборочном проезде. Сообщение о пожаре пришло спасателям в 19:43. Первые машины были на месте уже через семь минут.
Внутри ангара сортировали, прессовали и складировали мусор. Огонь быстро разошелся по всей площади — 600 квадратных метров. Пожару сразу присвоили второй ранг сложности.
Открытое горение сбили только к 21:20. Никто не пострадал. Предварительная версия причины — нарушили правила эксплуатации электрооборудования.
Ранее мы писали, что на пожарах в Татарстане за неделю погибли три человека. Также пострадали еще трое.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.