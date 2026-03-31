В Набережных Челнах вечером загорелся металлический ангар на Автосборочном проезде. Сообщение о пожаре пришло спасателям в 19:43. Первые машины были на месте уже через семь минут.

Внутри ангара сортировали, прессовали и складировали мусор. Огонь быстро разошелся по всей площади — 600 квадратных метров. Пожару сразу присвоили второй ранг сложности.

Открытое горение сбили только к 21:20. Никто не пострадал. Предварительная версия причины — нарушили правила эксплуатации электрооборудования.

