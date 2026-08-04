Чаще всего происходят столкновения из-за нарушения скоростного режима и управления в состоянии опьянения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с начала сезона навигации случилось 11 происшествий с маломерными судами, в которых погибли 7 человек. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова. В прошлом году при этом случилось 10 происшествий.

В нынешнем сезоне удалось спасти 10 человек. Чаще всего (5 из 11) столкновения происходят из-за нарушения скоростного режима и управления в состоянии опьянения. Виновным судоводителям было от 29 до 45 лет.

В 6 случаях люди падали за борт из-за нарушения правил маневрирования и пользования маломерными судами, пострадавшие оказывались в воде без спасательных жилетов. Погибшие зафиксированы в Мензелинском (двое), Зеленодольском и Чистопольском районах (по двое), а в Актанышском районе - один человек.

Инспекторы по маломерным судам также проводят рейды у мест массового отдыха у воды и пляжей. Зафиксировано 742 нарушения, на стоянки отправили 100 маломерных судов.

Ранее сообщалось, что МЧС Татарстана напомнило татарстанцам о правилах ношения спасательных жилетов. Инспекторы призывают судоводителей и отдыхающих не пренебрегать базовыми требованиями, чтобы избежать трагических происшествий во время лодочных прогулок и катания на водных аттракционах.

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