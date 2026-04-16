Происшествия
16 апреля 09:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ДТП в Кайбицком районе Татарстана 4 человек насмерть раздавило грузовиком

Водитель легковушки разогнался, не справился с управлением и влетел в «Валдай».

В ДТП в Кайбицком районе Татарстана 4 человек насмерть раздавило грузовиком

Автор фото: прокуратура РТ

В результате аварии на трассе М-12 в Кайбицком районе республики погибли четверо человек. «Хендай» набрал небезопасную скорость, приблизился к грузовику «Валдай Луидор» и столкнулся с ним — водитель легковушки и три пассажира погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Татарстана.

Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП. На место выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в двух районах Татарстана в авариях погибли четыре человека. Трагедии произошли на трассе Казань – Оренбург и автодороге Каменка – Дубъязы в Высокогорском районе.

