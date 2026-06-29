В торговой сети подчеркнули, что работают по многоступенчатой системе контроля качества.

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Fix Price внимательно относится ко всем вопросам, связанным с качеством и безопасностью товаров. Вся продукция из ассортимента, включая товары зарубежных производителей, в обязательном порядке проходит все необходимые процедуры контроля и полностью соответствует требованиям действующего законодательства, сообщили «Вечерней Казани» в торговой сети.

«Мы реализуем полную многоступенчатую систему контроля качества в соответствии с требованиям государственных регуляторов», - рассказали в Fix Price.

Ситуация уже взята на контроль. Специалисты проводят проверку.

Напомним, ранее в сети появились сообщения об отравлении девушки «метровыми» чипсами из Китая, которые продавались в Fix Price. После этой истории другие покупатели также вспомнили, что после поедания сладостей и других снеков из сети, у них появлялся стоматит, аллергии и даже отек Квинке.

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