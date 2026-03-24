Госжилинспекция организовала проверку деятельности отвечающей за ЖК «Легенда» управляющей компании — в одном из домов комплекса мужчина травмировал ноги из-за резкого торможения лифта. Планируется возбуждение административного дела, и меры в отношении УК будут максимально строгими. Так инстанция прокомментировала ситуацию в ответ на соответствующий запрос «Вечерней Казани».

«Причина проста: управляющая компания «Оазис» проигнорировала свои прямые обязанности по содержанию общедомового имущества на должном уровне. Управление многоквартирным домом – это и бизнес, и прежде всего, ответственность. Ответственность за комфорт и безопасность жильцов, за исправность всех систем и надлежащее состояние общего имущества. Управляющие компании, заключая договор с собственниками, обязуются оказывать полный спектр услуг по содержанию дома, обеспечивая безукоризненную работу всех коммуникаций», — заявили в ГЖИ.

В инспекции добавили, что в январе этого года от жильцов пятого корпуса уже поступала жалоба. После ее рассмотрения «Оазису» вынесли предостережение о недопустимости нарушений.

«Подобные ситуации напоминают нам о важности ответственного подхода к управлению жилым фондом. Жильцы имеют право на качественные услуги, а управляющие компании обязаны их предоставлять, не забывая, что за каждым договором стоят реальные люди и их комфорт», — подытожили в Госжилинспекции.



Напомним, что мужчина получил травмы ног в результате резкого торможения лифта. Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет также возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

