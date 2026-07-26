Среди особых примет: седые волосы, серо-голубые глаза, рост 175 сантиметров.

Автор фото: «Лиза Алерт»

В Казани организовали поисковые работы, чтобы найти 77-летнего жителя Казани по имени Сулайман Гильмутдинов. Мужчина вышел из дома 24 июля 2026 года и не вернулся. Его приметы публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Известно, что у мужчины седые волосы и серо-голубые глаза, его рост 175 сантиметров, он нормального телосложения. Обладающих информацией о его местонахождении просят немедленно связаться с правоохранительными органами или по номеру 8 (800) 700 54 52.

В сообщении «ЛизаАлерт» подчеркивается, что состояние мужчины может быть связано с потерей памяти или ориентировки, поэтому помощь и оперативные действия крайне необходимы.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что в Нижнекамске ведутся поиски пропавших школьников. По информации поисковиков, мальчиков 2012 и 2011 года рождения в последний раз видели в полдень 6 июля во время экскурсии в сквере «Шинник». Спустя несколько дней добровольцы сообщили, что ребята найдены, с ними все в порядке. Где они находились все это время, не уточняется.

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