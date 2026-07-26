Происшествия
26 июля 10:06
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани ищут 77-летнего мужчину с возможной потерей памяти

Среди особых примет: седые волосы, серо-голубые глаза, рост 175 сантиметров.

В Казани ищут 77-летнего мужчину с возможной потерей памяти

Автор фото: «Лиза Алерт»

В Казани организовали поисковые работы, чтобы найти 77-летнего жителя Казани по имени Сулайман Гильмутдинов. Мужчина вышел из дома 24 июля 2026 года и не вернулся. Его приметы публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Известно, что у мужчины седые волосы и серо-голубые глаза, его рост 175 сантиметров, он нормального телосложения. Обладающих информацией о его местонахождении просят немедленно связаться с правоохранительными органами или по номеру 8 (800) 700 54 52.

В сообщении «ЛизаАлерт» подчеркивается, что состояние мужчины может быть связано с потерей памяти или ориентировки, поэтому помощь и оперативные действия крайне необходимы.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что в Нижнекамске ведутся поиски пропавших школьников. По информации поисковиков, мальчиков 2012 и 2011 года рождения в последний раз видели в полдень 6 июля во время экскурсии в сквере «Шинник». Спустя несколько дней добровольцы сообщили, что ребята найдены, с ними все в порядке. Где они находились все это время, не уточняется.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

ГУ МСЧ по Татарстану
Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки были жителями Марий Эл

В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане воспитатели детсадов не получили обещанные майские выплаты

Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.