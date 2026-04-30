Происшествия
30 апреля 17:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани кастелянша провернула преступную схему с иностранными студентами

Предприимчивая сотрудница общежития помогала иностранцам незаконно поступить в вуз и зарегистрировала 77 человек в одной комнате.

Автор фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В столице республики кастелянша общежития одного из вузов организовала целую преступную сеть со студентами: шести иностранцам она помогла незаконно поступить без экзаменов, за что получила более 90 тысяч рублей, а семи россиянам проставила хорошие оценки за дипломы и экзамены обходными путями. За это учащиеся заплатили ей еще 120 тысяч рублей. Об это сообщает СУ СК по Татарстану.

Свою карьеру женщина начала в 2020 году, а в 2025 она достигла пика. Кастелянша зарегистрировала в комнате своего супруга, который тоже жил в общежитии, 77 иностранцев — естественно, незаконно.

Сотрудницу общежития обвиняют в мошенничестве и организации незаконной миграции. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на стройке в Казани поймали 18 мигрантов-нарушителей. Такая же участь постигла и местное кафе — там нашли еще пять иностранцев без необходимых документов.

