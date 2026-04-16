Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На улице Губкина, 44 в столице республики из-за короткого замыкания электроскутера произошел пожар. Двух мужчин 22 и 32 лет спасли с помощью масок от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Возгорание достигло площади семь квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



Пострадавших передали медикам. Тем временем спасатели напоминают жителям республики: следует заменить старую проводку, не перегружать электросети, выключать безнадзорные приборы, не использовать сломанное оборудование и установить дома датчик дыма — он звуком предупредит об опасности.



