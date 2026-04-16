В Казани квартира загорелась из-за электроскутера
Двоих пострадавших в результате короткого замыкания удалось спасти.
На улице Губкина, 44 в столице республики из-за короткого замыкания электроскутера произошел пожар. Двух мужчин 22 и 32 лет спасли с помощью масок от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Возгорание достигло площади семь квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Пострадавших передали медикам. Тем временем спасатели напоминают жителям республики: следует заменить старую проводку, не перегружать электросети, выключать безнадзорные приборы, не использовать сломанное оборудование и установить дома датчик дыма — он звуком предупредит об опасности.
Ранее в Нижнекамском районе пожарные вытащили женщину из горящей квартиры. Причину пожара будут выяснять дознаватели.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
