Сумма наказания составила 250 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Москвичку, являющуюся исполнительным директором коммерческой организации, занимающейся уборкой вагонов, оштрафовали в Кировском райсуде Казани. Ее признали виновной в даче взятке мастеру Казанского цеха эксплуатации Юдинского участка производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (структурного подразделения ОАО «РЖД»).

Взятка в более чем 130 тысяч рублей полагалась за беспрепятственное складирование на территории железнодорожного предприятия бытовых отходов и их вывоз на утилизацию. Это произошло в 2025 году, сообщили в прокуратуре Татарстана. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа на 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мастера участка моторвагонного депо «Казань» осудят за взятки на 1,6 миллиона рублей. Деньги работник получил от трех представителей коммерческих организаций.

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