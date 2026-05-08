Автор фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На Волге в Казани тонул 36-летний мужчина. К нему на помощь прибыли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии оказалось, что его уже вытащили на берег проезжавшие рядом очевидцы. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение организма».

В ведомстве напоминают, что не стоит купаться в водоёмах раньше официального начала купального сезона, даже несмотря на жаркую погоду. Старт сезона намечен на 1 июня.

Ранее сообщалось, что девушка спасла тонувшего восьмилетнего мальчика в озере Казани. Ребёнок перевернулся на надувном матрасе, взрослые вокруг не реагировали.

