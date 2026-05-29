Трое подсудимых из компании «АльфаСтройКапитал» останутся под стражей и под домашним арестом до 25 ноября.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский райсуд Казани на шесть месяцев продлил меру пресечения трем фигурантам дела компании «АльфаСтройКапитал» (сегодня ООО «Марас») — подсудимые Марат Вафин, Рашида Курбанова и Лилия Фатыхова пробудут в СИЗО и под домашним арестом до 25 ноября, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Напомним, что обвиняется троица в мошенничестве при строительстве частных домов — в деле «АльфаСтройКапитала» насчитывается 39 эпизодов хищения денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Также фигурантам дела вменяется эпизод легализации денежных средств.

Ущерб по делу оценивается в более чем 115 миллионов рублей. Однако почти вся сумма ущерба покрывается стоимостью арестованного имущества подсудимых — правоохранители оценили его в 113 миллионов рублей.

На стадии предварительного следствия правоохранители считали, что Вафин, как директор компании, «под предлогом строительства индивидуальных жилых домов путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших получил от них денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению». Мужчину задержали в октябре 2024 года. Позднее в деле появилась сестра Вафина — Лилия Фатыхова, и Рашида Курбанова. Под стражей находится только Вафин.

Ожидается, что уже на следующем заседании прокурор Виктория Аюпова огласит по делу обвинительное заключение. Процесс назначен на 10 июня.

Ранее сообщалось, что в Казани стартовало рассмотрение дела компании «Таунхаусы и дома», сотрудники которой обвиняются в аналогичном мошенничестве при строительстве частных домов. Ущерб по делу оценивается в более чем 260 миллионов рублей.

