Ребенка госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики из окна третьего этажа школы № 98 Вахитовского района упал ученик начальной школы. В результате падения ребенок получил травмы, его госпитализировали, сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе ДРКБ.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сознание остается ясным. Он проходит полное обследование в условия приемно-диагностического отделения.

«В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого будут приняты соответствующие меры», — заявили в управлении образования Казани.

