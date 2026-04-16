В Казани ученик младших классов выпал из окна школы
Ребенка госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.
В столице республики из окна третьего этажа школы № 98 Вахитовского района упал ученик начальной школы. В результате падения ребенок получил травмы, его госпитализировали, сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе ДРКБ.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сознание остается ясным. Он проходит полное обследование в условия приемно-диагностического отделения.
«В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого будут приняты соответствующие меры», — заявили в управлении образования Казани.
Ранее в Казани автоинспекторы спасли ребенка из запертой машины у ТЦ «Парк Хаус». Мать малыша появилась только через 40 минут и объяснила свой поступок личными обстоятельствами.
