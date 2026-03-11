Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

Стало известно, что сошедший с рельс трамвай близ улицы Ягодинской в Кировском районе Казани также столкнулся с впереди идущим маршрутом № 1, после чего сошел с рельсов и наехал на столб. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.



По словам водителя, который был за рулем, трамвай разогнался «самопроизвольно». Пострадавших нет — к счастью, в салоне не было пассажиров.



Напомним, что авария произошла на остановке Поперечно-Базарной в Казани. Из-за нее временно приостановлено движение маршрутов № 1, 5, 5а, 7.



Незадолго до этого на проспекте Победы загорелась крыша трамвая. Причиной стало короткое замыкание. Пассажиры покинули транспорт, а водитель сам потушил огонь.



