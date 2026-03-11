В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Стало известно, что сошедший с рельс трамвай близ улицы Ягодинской в Кировском районе Казани также столкнулся с впереди идущим маршрутом № 1, после чего сошел с рельсов и наехал на столб. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
По словам водителя, который был за рулем, трамвай разогнался «самопроизвольно». Пострадавших нет — к счастью, в салоне не было пассажиров.
Напомним, что авария произошла на остановке Поперечно-Базарной в Казани. Из-за нее временно приостановлено движение маршрутов № 1, 5, 5а, 7.
Незадолго до этого на проспекте Победы загорелась крыша трамвая. Причиной стало короткое замыкание. Пассажиры покинули транспорт, а водитель сам потушил огонь.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.