Происшествия
11 марта 12:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам себе

Маршрут №7 врезался в маршрут №1 и влетел в столб.

В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам себе

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

Стало известно, что сошедший с рельс трамвай близ улицы Ягодинской в Кировском районе Казани также столкнулся с впереди идущим маршрутом №1, после чего сошел с рельсов и наехал на столб. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

По словам водителя, который был за рулем, трамвай разогнался «самопроизвольно». Пострадавших нет — к счастью, в салоне не было пассажиров.

Напомним, что авария произошла на остановке Поперечно-Базарной в Казани. Из-за нее временно приостановлено движение маршрутов №1, 5, 5а, 7.

Незадолго до этого на проспекте Победы загорелась крыша трамвая. Причиной стало короткое замыкание. Пассажиры покинули транспорт, а водитель сам потушил огонь.

