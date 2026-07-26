За первые шесть месяцев 2026 года в столице республики произошло 654 ДТП.

Автор фото: ГУ МСЧ по Татарстану

За первые шесть месяцев 2026 года на дорогах Казани произошло 654 ДТП, в результате которых 800 человек получили ранения получили ранения и травмы, а 20 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба управления госавтоинспекции МВД по Татарстану.

Статистика дорожных происшествий в Казани продолжает расти, и цифры вызывают тревогу. В своем сообщении представители ведомства задумались, почему ситуация ухудшается. Они предположили, что чересчур гладкое покрытие вызывает у водителей ощущение вседозволенности и создает иллюзию, что законы физики можно обойти.

Госавтоинспекция работает круглосуточно, камеры фиксируют каждое нарушение. Однако главная ответственность лежит на водителе, подчеркивают в ведомстве: его внимательности, ответственности и соблюдении правил дорожного движения. В противном случае, последствия могут стать трагическими. В лучшем случае, пострадавшим потребуется срочная медицинская помощь, а в худшем ярость и амбиции водителя может привести к гибели людей.

В ведомстве напоминают: соблюдение правил может сохранить не только жизнь водителя, но и сберечь здоровье других людей. Осторожность на дорогах могла спасти судьбы родных, которым пришлось столкнуться с утратой близкого человека.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в Зеленодольске страшная авария забрала жизни пятерых подростков. Автомобиль, управляемый 30-летним водителем без прав, въехала в дерево и загорелась. Почти все, кто находились в салоне, погибли на месте. Выжил только один несовершеннолетний, он находится в больнице с ожогами около 30 процентов тела.

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