Происшествия
1 мая 10:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани задержали 22 питбайка, за рулём часто ловили подростков

ГАИ проводит рейды, технику отправляют на штрафстоянку, а родителей штрафуют.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства Госавтоинспекции Казани всерьёз взялись за водителей мопедов, скутеров и питбайков. Рейды идут регулярно, и результаты уже есть.

В начале апреля 2026 года прошли масштабные рейды. На штрафстоянку уехали 14 питбайков, на которых подростки успели попасть в ДТП. Всего за апрель задержали 8 питбайков, их тоже отправили на штрафстоянку. Попутно зафиксировали 52 нарушения ПДД среди мотоциклистов.

Штрафуют за езду без прав, езду без шлема, пьяную езду и переделанный глушитель. В Госавтоинспекции напоминают, что питбайк считается спортивным инвентарём и выезжать на нём на дороги общего пользования запрещено.

Если за рулём поймали подростка, наказывают родителей. Им выписывают штраф за то, что дали ребёнку мопед, хотя прав у него нет и быть не может. Ещё инспекторы сидят в соцсетях и ищут там ролики с опасной ездой, чтобы найти и наказать лихачей.

Ранее мы писали, что более 40 роликов с пропагандой нарушений правил выявила ГАИ Татарстана. Составлено 114 административных материалов.

