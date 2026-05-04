4 мая 15:30
«Вечерняя Казань»

В Казани задержали наркокурьера с 2,5 кг запрещенных веществ

Мужчина планировал сбыть всю партию в городе.

Автор фото: УМВД России по Казани

Полицейские задержали в Казани оптового нарокурьера. В его авто нашли 172,9 грамма запрещенных веществ. А у него дома находилось более 2,5 килограмма аналогичной «синтетики». Часть наркотика была расфасована по пакетикам, а остальное хранилось в пластиковом контейнере.

По версии полицейских, 52-летний мужчина планировал сбыть всю партию запрещённого вещества в Казани. На него завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере». Мужчину арестовали, сообщили в УМВД России по Казани.

Ранее сообщалось, что собиравшегося продать наркотики мужчину суд Татарстана отправил в колонию. Запрещенные вещества были привезены из Московской области.

